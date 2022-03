Logistique : 15 millions de tonnes de marchandises transportées en 2021

Malgré les perturbations liées à la pandémie de covid19 qui a limité les déplacements, le groupe public Logitrans, spécialisé dans le transport et logistique a réalisé des résultats positifs en 2021 pour un chiffre d’affaires de 16,5 milliards de DA. En effet, pas moins de 15 millions de tonnes de produits ont été transportées au niveau local et également à l’international notamment vers la Mauritanie, la Tunisie, le Niger, le Mali et le Sénégal. Slamani Radia, la directrice générale de la filiale du transport terrestre et logistique a fait savoir dans une des intervention à la radio nationale, que le groupe possède des plateformes logistiques et des hangars d’une capacité de 25 000 m2 à travers le pays et un parc roulant de 3500 camions et 2400 employés. Le groupe prévoit le renforcement de son parc par 300 nouveaux camions.