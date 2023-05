Merlo redémarre en force sur le marché des autobétonnières

Le constructeur italien Merlo était présent au 25ème Salon Batimatec pour renforcer sa présence sur le marché algérien. « Malgré la pandémie de Covid-19 et la réorganisation du marché de la distribution du matériel de chantier, Merlo considère l’Algérie comme son premier marché en Afrique » a indiqué d’emblée, Luca Costamagna, Business Manager Merlo. Ajoutant que, » la stratégie de Merlo, notamment, celles de ses patrons est la flexibilité du constructeurs qui a continué à assurer la disponibilité pour être réactif à toute relance de l’activité « .

Lors d’un cocktail organisé par son distributeur AHE, ce mercredi 9 mai, de nombreux clients opérateurs du secteur de la construction invités, ont eu l’opportunité de rencontrer les représentants de Merlo, à savoir, Luca Costamagna, Business Manager Merlo, pour la France, Belgique et le Luxenbourg, accompagné de Matten Chionetti, Jr Export Area Manager Moyen-Orient et Afrique. Au cours de l’événement, Matten Chionetti nous a présenté la nouvelle gamme de produits de Merlo, ainsi que les objectifs de ce dernier pour 2023.

La DBM 3500 EE, est la nouvelle lignée de la gamme des DBM extra Europe.

La DBM 3500 EE est la nouvelle gamme de bétonnières extra-européennes de la marque italienne. Selon notre interlocuteur, elle peut produire jusqu’à 6m3 de béton par heure, avec un rendu de 3,5m2 grâce à son nouveau moteur Euro 3. Cette bétonnière présente deux avantages majeurs pour les zones éloignées de la ville : un réservoir d’eau de 900 litres et un second réservoir de gazole de 200 litres, ce qui lui confère une autonomie en matière d’approvisionnement.

La DBM 3500 EE est donc une solution idéale pour les chantiers éloignés et les zones difficiles d’accès. Sa grande capacité de production et son autonomie en matière d’approvisionnement en font un choix judicieux pour les projets de construction dans des zones reculées. De plus, son nouveau moteur Euro 3 lui permet de respecter les normes environnementales en vigueur.

K.C.