Napec 2021: Holcim exhibe ses solutions pour l’industrie pétrolière

Le 10ème édition du salon North Africa Petroleum Exhibition and Conférence « Napec » qui se tient depuis hier le 08 Novembre 2021, au Centre de convention international d’Oran a été le théâtre et une opportunité pour decouvir toutes les solutions et services aux acteurs du marché pétrolier . Lafarge Algérie, présent actuellement sur le batimatec , affirme sa volonté d’apporter aussi son savoir-faire à l’industrie pétrolière et gazière en Algérie.

Bien plus qu’un fournisseur de matériaux de construction, le cimentier suisse se positionne comme un acteur naturel et incontournable à l’industrie pétrolière en Algérie, avec une offre de solutions complètes annonce t’ il dans son communiqué de trois produits , à noter, le WellCem , une solution pour cimentation de puits de forages, et propose du Carbonate de Calcium en guise de traitement des fluides de forages.Le well cem, précise le document, est une solution 100% locale, répondant à la forte volonté du Gouvernement à réduire la facture des importations de l’Algérie et du secteur de l’énergie, qui était jusque-là importé pour plus de 8 Millions de dollars.et enfin du Geocycle, dédié pour le traitement thermique des déchets pétroliers, dans le cadre de son activité et programme « Zéro déchet Ultime » grâce à sa station de traitement thermique des déchets pétroliers. Une nouvelle installation permettra en premier lieu d’offrir un service locale de traitement des déchets pétrolier sans aucun résidu, et également d’économiser l’énergie fossile (gaz naturel) par le pouvoir combustible produit par l’incinération des déchets pétroliers du Groupe Sonatrach ou autres clients, avec une technologie maîtrisée et un respect de l’environnement, conclu le document.