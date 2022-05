Nouvelle série de chargeuses sur pneus Liebherr : la 8e génération débarque dans la gamme moyenne

Liebherr a redéveloppé et revu en profondeur sa série de chargeuses sur pneus de gamme moyenne.

Les trois modèles L 526, L 538 et L 546 de la nouvelle génération – la génération 8 – disposent en version standard de godets d’une capacité comprise entre 2,2 et 3,0 m³ et se distinguent par une nette augmentation de leurs performances par rapport à la génération précédente.

Le bras de levage de conception nouvelle assure des forces de cavage, et de maintien maximales. Il dispose d’une cinématique en Z optimisée et d’un circuit hydraulique de travail amélioré. Les augmentations de la puissance du moteur et des charges de basculement préparent les chargeuses sur pneus à des interventions exigeantes dans différents secteurs, comme l’extraction, le recyclage ou l’industrie du bois.

Les modèles L 538 et L 546 ont également vu leurs performances augmentées dans tous les domaines. Le mécanisme de translation a ainsi été optimisé et la force de traction augmentée, afin de garantir que les nouvelles chargeuses sur pneus accélèrent de manière réactive et pénètrent avec force dans le matériau à charger. Les trois modèles sont dès maintenant disponibles à la commande auprès de tous les partenaires commerciaux européens de Liebherr.