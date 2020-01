PaintExpo 2020

Le salon PaintExpo à Karlsruhe est le salon leader mondial de la technologie de peinture industrielle.De nombreux exposants nationaux et internationaux, y compris tous les leaders du marché et de la technologie, présentent leurs produits, services et solutions actuelles tout au long de la chaîne de processus de la technologie de peinture industrielle, du prétraitement et du contrôle qualité à l’emballage, au PaintExpo de Karlsruhe. Le spectre d’exposition comprend des systèmes de revêtement par voie humide, poudre, UV, immersion et bobinage, peintures pour tous les processus, systèmes d’application et pistolets de pulvérisation, technologie d’automatisation et de convoyage, nettoyage et prétraitement, séchage et durcissement, technologie environnementale, technologie de l’air comprimé, Alimentation en air et épuration de l’air extrait, traitement de l’eau, recyclage et élimination, accessoires, technologie de masquage, de mesure et de test, assurance qualité, étiquetage, décapage de peinture, revêtement de travail, services et la documentation spécialisée correspondante. Qu’il s’agisse de production industrielle ou de production de biens de consommation, chez PaintExpo à Karlsruhe, les utilisateurs trouveront une offre représentative, tournée vers l’avenir et en phase avec le marché afin de peindre de haute qualité tout en économisant les ressources, flexible, écologique et économique.