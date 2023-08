Pénétrante autoroute Est -ouest : Mise en service du tronçon PK 48-PK32 Sidi aich -Akbou

Le ministre des travaux publics a inauguré le tronçon de l’Algérie pour les routes, en présence des autorités locales et des patrons des entreprises de réalisations, à savoir du président général directeur de la CRCC chinois, du président SAPTA et des représentants de la société civile. Un nouveau tronçon de 16 kilomètres, reliant Takerietz à TImezrit, de la pénétrante autoroutière est mis en service par le ministre des travaux publics Lakhdar Rekhroukh accompagné du wali de Bejaia, Kamel Eddine Kerbouche, du P/APW Bachir Barkat et des sénateurs et députés de notre wilaya. »Les automobilistes pourront dès cet après-midi passer par cet axe routier qui leur évitera les déboires quotidiens vécus sur la route nationale N26 qui dénombre pas de trois points importants à l’instar de Takerietz, Sidi-Aich et Remila » note radio soummam sur page Fb. Ainsi, avec la mise en service de ce tronçon, la pénétrante autoroutière reliant Bejaia à l’autoroute Est Ouest a atteint 84 kilomètres de réalisation.

Le tronçon compte plusieurs ouvrage d’arts dont un tunnel, d’une longueur de 1660 mètres, qui selon la même source et le communiqué de l’agence des autoroutes ADA , est équipé selon les normes internationales et dispose de tous les systèmes de sécurité nécessaires. Il est équipé de caméras de surveillance automatique des accidents et d’un système de ventilation très avancé pour absorber la fumée en cas d’incendie. De plus, il dispose d’un système de contrôle des incendies avec des ports d’assistance pour les personnes et les véhicules en cas de danger extrême, ainsi que d’un éclairage de qualité.