Performance des camions autonomes : Caterpillar annonce avoir dépassé les 5 milliards de tonnes de matériel transportés en 2022

Le constructeurs d’engins de travaux publics Caterpillar a annoncé ce lundi 26 septembre que ses camions autonomes sont en passe d’éclipser les précédents records totaux de matériaux transportés au cours d’une année civile, qui devraient dépasser 1,4 milliard de tonnes (1,57 milliard de tonnes) en 2022. En effet il dépasse pour la première les 5 milliards de tonnes de matériaux déplacés.

Actuellement, plus de 550 camions miniers sont équipés de Command pour le transport, opérant sur trois continents. Au cours des neuf dernières années, les camions équipés de Command pour le transport ont parcouru presque la distance moyenne entre la Terre et Mars sans aucune blessure avec perte de temps.

« En 2013, nous avons placé nos premières flottes de camions autonomes en Australie-Occidentale chez FMG Solomon et BHP Jimblebar. Depuis lors, les camions utilisant Command pour le transport ont parcouru en toute sécurité près de 200 millions de km (124,3 millions de mi), soit plus du double de l’expérience des opérations autonomes de n’importe quel constructeur automobile », commente Denise Johnson, présidente du groupe Caterpillar Resource Industries, rapporte le communiqué « Caterpillar a augmenté le nombre de camions autonomes en service de 40 % au cours des deux dernières années. Nous pensons que l’automatisation est l’une des nombreuses clés pour mettre en œuvre une technologie qui libère la valeur dont les mineurs ont besoin lorsqu’il s’agit de la transition énergétique vers des opérations plus durables.

Marc Cameron, vice-président de Caterpillar Resource Industries, ajoute : « Les nouveaux camions à entraînement électrique Cat 798 AC remplaçant l’ensemble de la flotte de camions de transport de BHP à la mine d’Escondida seront dotés de technologies qui font progresser les initiatives clés du site, notamment l’autonomie et la décarbonisation. L’accord permet Escondida | BHP pour accélérer la mise en œuvre de ses plans d’autonomie en faisant la transition de la flotte avec la technologie du système de transport autonome (AHS). »

Caterpillar a permis à 13 clients répartis sur 23 sites différents de réussir avec des solutions de transport autonome sur site complet.

En commençant par le minerai de fer à Solomon et Jimblebar, nos solutions gèrent désormais les sables bitumineux, le cuivre, l’or, le charbon, le lithium et le phosphate. Couvrant les tailles de classe de 190 à 370 tonnes (210 à 410 tonnes), les tombereaux miniers Cat 789D, 793D, 793F, 797F et à entraînement électrique 794 AC et 798 AC sont capables d’un fonctionnement entièrement autonome. Les kits de mise à niveau permettent aux mineurs d’étendre Command pour le transport vers les tombereaux miniers Cat existants.

Depuis 2019, Caterpillar a remporté huit des neuf sites d’autonomie greenfield. « En 2023, nous étendrons Command pour le transport à la classe de camions de 139 tonnes (153 tonnes) à la mine de lithium-bore Rhyolite Ridge d’ioneer Ltd. Il s’agit du premier projet entièrement nouveau en Amérique du Nord à utiliser un AHS », déclare Sean McGinnis, vice-président et directeur général de Cat Mining. « Nous assistons maintenant à une évolution vers l’autonomie demandée sur les nouveaux camions Cat. Alors que les grandes mines avec des flottes de plus de 70 camions ont été les premières à adopter la technologie, nous constatons une viabilité économique pour l’autonomie dans les petites mines avec une flotte de moins de 15 camions.