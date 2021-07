Projet Phosphates Intégré : Prorogation de délai de l’Appel à Manifestation d’Intérêt International ouvert aux technologues

Le Groupe Industriel ASMIDAL et le Groupe MANAL, procèdent à la prorogation de délai de l’avis d’Appel à Manifestation d’Intérêt pour la sélection d’un partenaire en vue de la création d’une société par actions de droit Algérien, pour le développement et l’exploitation du gisement de phosphate de Bled el Hadba-Djebel Onk ,W. de Tébessa, la transformation chimique des phosphates, W. de Souk Ahras et la fabrication des engrais W. de Annaba et de Skikda en Algérie, et leur commercialisation sur les marchés national et international.

La date limite de réception des lettres de manifestation d’intérêt et des présentations des entreprises, initialement prévue pour le 20/06/2021, est prorogée au 11/07/2021, conformément à l’avis de prorogation de délai N° 1894 paru sur le Bulletin des Appels d’Offres du Secteur des Energies et des Mines (BAOSEM) en date du 20/06/2021.