Réalisation de la Route Tindouf-Zouérate pour accéder au marché africain

Le ministre des Travaux publics, de l’Hydraulique et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh a reçu, dimanche à Alger, le ministre mauritanien de l’Equipement et des Transports, Nani Ould Chrougha, avec lequel il a examiné les voies et moyens de consolider la coopération bilatérale dans les domaines des travaux publics et de l’hydraulique, a indiqué un communiqué du ministère.

Le ministre mauritanien effectue, jusqu’au 14 décembre, une visite en Algérie dans le cadre de la 1ère réunion du Comité conjoint algéro-mauritanien pour la réalisation de la route Tindouf-Zouérate.

« Les deux parties ont abordé l’état des relations de coopération dans le domaine des travaux publics et de l’hydraulique, en vue de les hisser au niveau des relations historiques fraternelles entre les deux pays », selon le communiqué. A l’occasion, M. Rekhroukh a affirmé la disposition de l’Algérie à œuvrer au renforcement du partenariat entre les entreprises algériennes et mauritaniennes dans le domaine des travaux publics et à élargir les perspectives de coopération entre les deux pays, à travers la réalisation de projets communs et l’échange d’expertises. Il a souligné, dans ce cadre, l’importance vitale que revêt le projet de route Tindouf-Zouerate dans les secteurs des Transports et des Travaux publics, d’autant qu’il permettra aux opérateurs algériens d’accéder aux marchés africains, et de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine économique, ajoute la même source. De son côté, le ministre mauritanien a salué les réalisations accomplies par l’Algérie en matière d’infrastructures dans le cadre de différents programmes de développement, notamment les autoroutes et les ouvrages d’art. La visite du ministre mauritanien s’inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du mémorandum d’entente ratifié par l’Algérie et la Mauritanie pour la réalisation de la route Tindouf-Zouérate, signé le 28 décembre 2021 à Alger, conclut le communiqué.