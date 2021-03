Recyclage de chaussées: Caterpillar lance RM400 en remplacement de la RM300

Caterpillar Inc. annonce la commercialisation de la Recycleuse de chaussées stabilisatrice de sols RM400. La nouvelle RM400 remplace la Recycleuse de chaussées stabilisatrice de sols RM300 et offre ainsi, de nombreuses améliorations et nouveautés en matière de fonctionnalité, notamment une puissance supplémentaire de 19 %, un meilleur environnement de travail et une plus grande maniabilité. Ces caractéristiques permettent aux entreprises générales de satisfaire aux spécifications de travail exigeantes dans les applications de recyclage à grande profondeur et de stabilisation de sol. La machine offre une largeur de coupe de 2,4 m (8 ft) et pèse 23 500 kg (51 809 lb).

Une puissance à la hauteur et une mobilité accrue

Le Moteur C9.3 Cat délivrant une puissance de 311 kW (417 hp) est conforme à la norme européenne niveau V sur les émissions. La traction intégrale équipée de série utilise quatre pompes d’entraînement indépendantes garantissant un couple maximal, tout en offrant une excellente traction et une vitesse supérieure pour les déplacements sur le chantier. La longueur en ordre de marche de la machine de 9,56 m (31,4 ft) est inférieure de 44 cm (17,3 in) au précédent modèle, la RM300. La longueur réduite améliore la maniabilité dans les zones commerciales, les aires de stationnement et les zones résidentielles, tout en améliorant la visibilité.