En raison de la pandémie de Covid-19, les résultats du 6e concours des LafargeHolcim Awards seront désormais annoncés en 2021 (au lieu de plus tard cette année). Chaque jury régional se déroulera toujours en juin, sous forme de panels virtuels, mais le prix attribué ne sera pas divulgué avant la remise des prix en 2021, sans préciser la date exactequi sera communiqué plus tard précise le communiqué à l’endroit des heureux lauréats et autres élus.