Résultats & perspectives : le groupe Divindus espère porter son CA à 43 milliards de DZD en 2023

L’année 2022 s’achève, c’est l’heure des bilans. En effet, les groupes publics dans la tradition de leur fonctionnement rendent compte à leur tutelle respective. Dans le prolongement de la série de réunions d’évaluation des complexes industriels publics, le ministre de l’industrie, M. Ahmed Zagdar, a rendu public du contenu sur son réseau Fb, l’entretien qu’il a eu avec les responsables du groupe industriel Divindus et ses branches.

Au cours de cette réunion, précise le poste, les responsables du complexe ont présenté les indicateurs financiers les plus marquants du complexe, qui ont réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 37 milliards de DZD, soit une augmentation de 11% par rapport à 2022, et une augmentation de la valeur ajoutée de 6%. Les institutions et les branches qui ont obtenu des résultats positifs et jouissent d’une bonne santé financière, et celles qui souffrent de difficultés, notamment financières, ont également été mises en évidence.

Divindus, selon le même contenu, ambitionne de porter son chiffre d’affaires à 43 milliards de DZD en 2023 (+27%) et d’augmenter sa production nette de plus de 200%, notamment après la mise en service de plusieurs projets.

Pour rappel, Divindus compte dans son portefeuille 14 succursales activant dans divers domaines tels que les matériaux de construction, la céramique, fabrication de bâtiments préfabriqués, industrie du meuble et de la menuiserie, transformation du métal, éclairage Administration publique et gestion de zones industrielles, en plus de fournir des services d’expertise.