Sany réalise un chiffre d’affaires de 5,721 milliards USD uniquement sur les pelles en 2020

Dans un rapport annuel 2020 publié en partie par la CCMA, le constructeur chinois des engins , SANY Heavy Industry a enregistré de la croissance à tous les niveaux de l’entreprise et produits Selon le rapport, le chiffre d’affaires total de SANY a atteint 15,14 milliards USD avec une croissance de 31,29% en glissement annuel. Un exploit dû au succès des pelles: il a vendu plus de 90 000 unités en 2020 pour un montant de 5,721 milliards Usd et enregistre ainsi une croissance de 35,85% sur ce produit.

Croissance de toutes les gammes

Le rapport révèle que la pelle SANY a réalisé un chiffre d’affaires de 5,721 milliards USD, soit une augmentation de 35,85% d’une année sur l’autre. La production de pelles hydrauliques en 2020 a dépassé les 90000 unités. Pendant ce temps, les machines à béton SANY ont atteint 4,124 milliards USD de chiffre d’affaires, soit une augmentation de 16,6% d’une année sur l’autre, et les machines de levage SANY ont atteint 2,959 milliards USD de chiffre d’affaires, soit une augmentation de 38,84% d’une année sur l’autre.En outre, le chiffre d’affaires des machines d’empilage SANY a augmenté de 41,9% en glissement annuel à 1,04 milliard USD. Du côté des engins routiers, le chiffre d’affaires a augmenté de 30,59% à 430 millions USD.

Des mouvements d’internationalisation

L’année 2020, frappée par la pandémie, a vu une réduction de 27% du marché mondial des engins de chantier. Cependant, les activités mondiales de SANY ont maintenu une croissance régulière dans le contexte de la pandémie, atteignant une augmentation de 3% des ventes d’une année sur l’autre, dépassant 2,4 milliards USD. Une croissance majeure de plus de 30% a été observée dans la part de marché outre-mer des pelles SANY, en particulier en Amérique du Nord, en Europe, en Inde et en Asie du Sud-Est. Des progrès ont été réalisés dans le développement des canaux de marché à l’étranger, des capacités de service à l’étranger, des réseaux mondiaux de concessionnaires et du système de service et d’approvisionnement en pièces de rechange à l’étranger.

R&D et en innovation: 10 278 brevets déposés et 7 613 autorisé

Des politiques incitatives ont été mises en place pour faciliter les innovations techniques sur toutes les lignes de produits. Selon SANY, en 2020, les investissements en R&D ont augmenté de 33,2% à 954 millions USD, soit 6,3% du chiffre d’affaires annuel total de l’entreprise. Le nombre d’employés en R&D a atteint 5 346, soit une augmentation de 69% par rapport à 2019. Fin 2020, SANY avait déposé 10 278 brevets et autorisé 7 613.

source CCMA