Secteur mondial de la construction : Une croissance modérée en 2023

Le secteur mondial de la construction connaîtra une croissance modérée en 2023, selon les prévisions de GlobalData. L’industrie devrait s’étendre de seulement 0,8%, tandis qu’elle devrait se contracter de 0,1% si l’on exclut la Chine. Cette situation est due à un contexte économique difficile ainsi qu’à des défis spécifiques à l’industrie de la construction, tels que les coûts élevés des matériaux de construction et la pénurie de main-d’œuvre.

Le dernier rapport de GlobalData, intitulé « Taille, tendances et prévisions de croissance du marché de la construction par régions et pays clés, 2023-2027″, révèle que le secteur de la construction a connu une croissance réelle de 2,1% en 2022 (à prix constants), soit une baisse par rapport à la croissance de 3,8% enregistrée en 2021. Cette décélération reflète les conditions difficiles dans la plupart des marchés du monde, caractérisées par une inflation élevée et un resserrement de la politique monétaire qui ont freiné les investissements.

Malgré ces défis, il est important de noter que GlobalData reste positif quant à l’avenir de l’industrie de la construction. Les prévisions de croissance modérée pour 2023 montrent que le secteur se maintient malgré les conditions difficiles et que des opportunités de croissance restent possibles.

Danny Richards, analyste en construction chez Global Data commente : « Les mauvaises performances prévues en 2023 reflètent les ralentissements dans les économies avancées, l’Europe dans son ensemble devant se contracter de 2,8 %, l’Amérique du Nord de 0,9 % et l’Australasie de se contracter de 1,5 %. %. La croissance dans les marchés émergents sera positive, mais le rythme de croissance ralentira à 2,4 % contre 4,6 % en 2022. GlobalData prévoit que l’industrie mondiale de la construction devrait retrouver une certaine dynamique de croissance à partir de 2024, en supposant une amélioration de la stabilité économique mondiale, avec la production augmente de 3,0 % en 2024 et enregistre une moyenne annuelle de 4,2 % au cours de la période 2025-2027. »

Les perspectives de la construction en Europe de l’Ouest sont sombres, l’activité étant affectée par une baisse de la confiance des investisseurs dans un contexte de récession économique imminente et de forte inflation. Certains marchés ont surperformé en 2022, la Grèce et l’Italie enregistrant des taux de croissance élevés, avec une activité soutenue par les financements de l’UE, tandis que d’autres ont été particulièrement faibles, comme l’Allemagne, qui s’est contractée de 2,2 %. La plupart des marchés subiront un ralentissement en 2023, les perspectives de croissance étant entravées par la faible croissance des investissements et les prix élevés des principaux matériaux de construction et les coûts énergétiques, une tendance qui a été exacerbée par l’impact de la guerre en Ukraine compte tenu de l’importance des approvisionnements en matières premières en provenance de Russie et Ukraine.

K.A.