Sécurité des travailleurs du secteur de l’énergie: la chambre africaine des énergies publie les directives

La Chambre africaine de l’énergie publie des directives urgentes pour la gestion et la sécurité des travailleurs du pétrole pendant la pandémie COVID-19 et les confinements en Afrique. Ces recommandations portent sur la mobilisation et la démobilisation du personnel, et la remise de notre secteur énergétique au travail en toute sécurité à travers le continent.

Au milieu des effets persistants des confinements dans les pays producteurs de pétrole et de gaz tels que le Nigeria, l’Angola, l’Algérie, l’Égypte, la Libye, le Congo, le Gabon, le Ghana, la Guinée équatoriale, le Soudan du Sud et le Cameroun, la Chambre africaine de l’énergie émet des lignes directrices pragmatiques et de bon sens pour les gouvernements, les compagnies pétrolières et le personnel.

Ces recommandations portent sur la mobilisation et la démobilisation du personnel, et la remise de notre secteur énergétique au travail en toute sécurité à travers le continent. Les directives peuvent sont disponibles en libre accès surwww.EnergyChamber.org.

Compte tenu de la pandémie prolongée de Covid-19, l’industrie pétrolière et gazière a été fortement affectée, ce qui accroît la nécessité de porter une attention critique à la sécurité des travailleurs et de mettre en place des procédures pour assurer leur déplacement vers et hors du lieu de travail. Actuellement, les restrictions de voyage ont contraint les opérateurs pétroliers à maintenir leur personnel pendant de longues périodes sur des sites éloignés, augmentant les risques de blessures et d’accidents.

