Sidérurgie: AQS certifié par Zetom pour commercialiser son fer blindé en Pologne

La Compagnie Algérienne Qatar Steel reçoit un certificat de conformité avec les produits de la raffinerie polonaise a annoncé dans un communiqué posté samedi sur sa page Fb.L’entreprise algérienne de l’acier Qatari obtenant ce certificat, fourni par le Centre national polonais d’essais et d’accréditation « ZETOM » lui permettra de commercialiser le fer blindé de ses différentes tailles à travers les marchés polonais, qui est le premier marché pour « A,Q,S » en Europe de l’Est, indique le poste. Le certificat du centre « ZETOM » représente une étape importante vers l’amélioration du statut des produits de l’entreprise, en pénétrant sur de nouveaux marchés mondiaux et la compétitivité qui en fait un lieu de confiance des partenaires de l’entreprise sur différents marchés, régionaux ou internationaux, conformément à la stratégie plan de l’état algérien en stimulant les exportations dans divers secteurs hors feux. À sa tête se trouve secteur fer et acier, précise le communiqué