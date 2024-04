Sinotruck table sur la commercialisation de 2500 camions en 2024

Sinotruk Howo a annoncé officiellement à son retour en force sur le marché algérien avec une gamme complète de modèles destinés à tous les métiers à des prix compétitifs

C est devant un parterre d’ invités , de partenaires chinois et de la presse que Soframimex, distributeur exclusif du constructeur chinois Sino Truck .

Une cérémonie est organisée pour dévoiler les gammes tracteurs routier et camions chantier, les prix et les objectifs de soframimex aux nombreux convives composés essentiellement de professionnels.

Sinotruk Howo revient sur le marché algérien, sous la bannière de Soframimex, filiale du groupe Amouri en qualité représentant exclusif de Sinotruk dans le pays.

Dans sa présentation le directeur des opérations M. Salem Souiki, a annoncé l’ objectif de commercialiser 2500 unités en 2024 et voir le double à partir de 2025 avec le projet Ckd .

Soframimex dispose déjà de deux succursales importantes à Alger et à Biskra, ainsi que d’un réseau solide de 14 agents agréés à travers le pays.avait-il précisé . L’entreprise prévoit d’élargir rapidement son réseau à 28 points de vente et services après-vente pour répondre à la demande croissante du marché.

“Le retour de Sinotruk Howo en Algérie offre aux professionnels du secteur des poids lourds une option fiable et compétitive, alliant qualité, performance et prix attractifs.

offrant ainsi aux clients une gamme complète de solutions fiables et économiques. Soframimex propose une sélection diversifiée de modèles spécialement adaptés aux besoins du marché algérien, comprenant un total de 17 variantes distinctes. À commencer par le HOWO-7 Benne , disponible en deux configurations 6X4 (16m3) et 8X4 (18m3, le second modèle HOWO T7H est proposé en 4X2 simple couchette (13t et 16t) et en version 6X4 simple et double couchette (13t et 16t) Le HOWO 7 6X4 est aussi disponible en deux version malaxeur 10M3 et 12M3 , le HOWO spécifique : configuré en 4X2 CITERNE A GASOIL 12 000L, 6X4 CITERNE A EAU 22 000 L, 4X2 GRUE 8T et 6X4 CAMION DEPANNAGE. Le HOWO-TX présente un Châssis polyvalent pour diverses applications. Configurations Howo TX CHASSIS NU COURT et HOWO TX CHASSIS NU LONG