SITP 2024 : CSCEC Présente sa Solution pour décongestionner la Capitale de la densité de la circulation

Lors du Salon International des Travaux Publics, la société CSCEC (China State Construction Engineering Corporation) a dévoilé, une solution innovante visant à décongestionner la circulation à Alger, en particulier au niveau de la rocade sud et de l’autoroute nord.

Le projet proposé par CSCEC en groupement avec avec deux partenaires chinois CRCC et CCECC et deux partenaires algériens SNTP et BETUR consiste à construire trois ligne de métro monorail suspendue qui reliera différents points clés de la capitale, réduisant ainsi la pression sur les réseaux routiers existants. Cette solution, qui combine efficacité et technologie moderne, vise à offrir une alternative rapide et durable aux trajets en voiture. Le projet comprend quatre rocade en autoroute à étage .

Ce projet, au-delà de son impact direct sur la fluidité du trafic, devrait également jouer un rôle clé dans la réduction des émissions de CO2 et dans la promotion d’une mobilité plus durable en ville. M. Adel Marzat, Senior Manager chez CSCEC, a mis en avant les nombreux avantages de la première phase de ce projet, en particulier l’énorme coût économique des embouteillages, notamment en termes de consommation d’énergie. Selon son analyse, basée sur le volume de circulation quotidien à Alger et le temps perdu dans les bouchons, l’Algérie perd chaque année jusqu’à 7,4 milliards de dinars. Ce manque à gagner représente non seulement une perte considérable pour l’économie nationale, mais aussi une opportunité manquée en termes d’exportations. CSCEC met en avant l’importance de ce type de projet pour améliorer la qualité de vie des habitants et répondre à la croissance démographique de la région, conclu notre interlocuteur.

k.A.