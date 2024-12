SITP 2024: participation notable des entreprises étrangères

Le coup d’envoi de la 20e édition du Salon international des travaux publics (SITP), a été donné, dimanche au Palais des expositions à Alger, avec la participation de 232 entreprises algériennes et étrangères.La cérémonie de coup d’envoi a été présidée par le Secrétaire général du ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base, Ali Boulerabah, au nom du ministre du secteur, Lakhdar Rekhroukh, en présence de cadres du ministère et des présidents directeurs généraux des groupes publics sous tutelle.

M. Ali Boulerabah, Secrétaire Général du Ministère des Travaux Publics et des Infrastructures de Base, a inauguré cc dimanche 24 novembre , la 20ème édition du Salon International des Travaux Publics, qui se tient du 24 au 27 novembre au Palais des Expositions Safex d’Alger. Lors de la cérémonie d’ouverture, cinq mémorandums d’accord ont été signés entre plusieurs institutions algériennes pour renforcer la coopération dans les domaines de la formation continue, de la construction et des travaux publics.Cette édition met en avant les réalisations du secteur des travaux publics, notamment dans le domaine ferroviaire, et prévoit des séminaires sur les solutions innovantes pour la durabilité des infrastructures. Les discussions porteront également sur l’importance des techniques modernes d’entretien des infrastructures pour assurer leur longévité et leur performance, ainsi que sur des solutions facilitant l’achèvement rapide des projets et l’amélioration de la qualité des réseaux routier et ferroviaire.

Participations internationales : les entreprises chinoises en Force

Organisée par le ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base en partenariat avec Algeria Exhibitions (filiale du groupe Safex), la 20e édition du SITP se distingue par la participation de 22 entreprises étrangères de Chine, de Turquie, d’Italie, de Pologne, d’Allemagne et du Portugal. occupants plus de 9000m2 de surface d’exposition . Le salon s’étale sur quatre jours (de 10h à 18h), connait également la participation d’instituts spécialisés dans les travaux publics et en génie civil, de start-ups, de banques et d’institutions financières.

Cet événement constitue une plateforme pour présenter les technologies et services des entreprises nationales et internationales, ainsi que pour établir des partenariats avec des bureaux d’études internationaux afin de réaliser de grands projets et échanger des expertises dans divers domaines

Un programme varié de communication , débutant par une journée d’étude le lundi 10 novembre intitulée : « Produits innovants pour la durabilité des infrastructures », suivie par une journée d’étude le mardi 11 novembre sur : « Solutions innovantes dans le domaine du transport ferroviaire : vers une mobilité intelligente et durable », et enfin, la dernière journée d’étude le 12 novembre portant sur : « Investissements publics et la modernisation des chemins de fer » .Une troisième journée d’étude sera organisée, mercredi, par le Groupe public de construction ferroviaire (GPCF), intitulée « Investissements publics…la vitrine du ferroviaire ».