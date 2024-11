SNTF : 378 milliards de DA pour l’acquisition de trains

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie qui s’étend jusqu’en 2035, la SNTF (société nationales des transports ferroviaires) a élaboré un programme d’envergure pour l’acquisition de matériel ferroviaire de différents types (locomotives de grande puissance, wagons de transport de voyageurs, trains autorails, autorail à grande vitesse, wagons pour transport de marchandises, locomotives de manœuvre). Selon Sofiane Aibeche, directeur du contrôle de gestion à la SNTF dans une déclaration à l’APS, Une enveloppe financière de 378 mds da a été allouée à ce programme et que les autorités publiques ont approuvé son financement par étapes. La première phase prévoit l’affectation d’un montant de 138 mds da pour l’acquisition de 400 wagons de transport de voyageurs, et de locomotives. Pour rappel, la SNTF avait lancé récemment un appel d’offres international dans le cadre de son plan d’investissement précédent, pour l’acquisition de six autorails composés de six wagons par train et également 12 locomotives pour le transport de voyageurs et de marchandises.