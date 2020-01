Sommet Royaume-Uni-Afrique sur l’investissement: L’Algérie prendra part

L’Algérie prendra part lundi à Londres aux travaux du « Sommet Royaume-Uni-Afrique sur l’investissement », a indiqué dimanche un communiqué du ministère de l’Industrie et des mines.

En marge de ce sommet, le ministre assistera à des rencontres économiques algéro-britaniques prévues mardi prochain. Il s’agit de la rencontre économique « UK-Algeria Higt level Business Briefing » et de la rencontre économique « UK-Algérie Technology Forum » organisées conjointement par le conseil d’affaires Algéro-britanique et l’Ambassade d’Algérie à Londres. Le ministre aura également durant son séjour à Londres des entretiens avec des responsables politiques et économiques britanniques. Dans le cadre de sa participation à ce Sommet, M. Ait Ali Braham s’était entretenu samedi au siège du ministère avec l’ambassadeur du Royaume-Uni en Algérie Barry Lowen. Les discussions ont essentiellement porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine de l’industrie et des mines.

APS