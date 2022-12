Sonatrach et VNG signeront un MoU pour l’hydrogène vert demain lors de la 4ème édition de la Journée algéro-allemande de l’Energie

Sonatrach et la société Allemande VNG AG signeront un MoU (mémorandum d’entente) dans le domaine de l’hydrogène demain mardi 20 décembre à l’occasion de la tenue, à Alger, de la 4ème édition de la Journée Algéro-Allemande de l’Énergie, selon l’organisateur de l’évènement le GIZ . Cette Signature d’un MoU va acter les prochain developpement dans domaine de l’hydrogène entre le groupe Sonatrach et VNG

Assistera à la cérémonie d’ouverture de cette journée portant sur l’hydrogène vers , intitulé « Ensemble vers de nouvelles solutions énergétiques durables » , M. Mohamed Arkab, Ministre de l’Énergie et des Mines (MEM) de Mme. Samia Moualfi, Ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables (MEER) et Mme. Franziska Brantner, Vice-Ministre du Ministère de l’Économie et de la Protection du Climat (BMWK)

Cet évènement organisé dans le but d’approfondir les échanges autour des thèmes de coopération entre les deux pays , notament au sujet L’hydrogène vert , Opportunités et défis pour les entreprisesà ce premier panel , plusieurs intervenants , à noter » La filière d’hydrogène vert : Demande, infrastructure et instruments de soutien » par M. Miloud Medjelled, Directeur Général de la Prospective, MEM : Stratégie Nationale de l’hydrogène participeront au podium , M. Billel Kalache, Directeur Energies Renouvelables à Sonatrach, M. Hans-Joachim Polk, membre du conseil d’administration de VNG, M. Zatout Ali, Direction Exécutive Stratégie, Systèmes d’Information et Organisation de la Sonelgaz, la représentant d’AOA, – El Sharika El Djazaria El Omania Lil Asmida, M. Farouk Benabdoun, Vice-Président de l’Afrique du Nord, Ouest et Centrale Siemens Energy et Président de la Chambre allemande de Commerce et d’Industrie à Alger .

Au menu des conférences un panel sur le Développement des énergies renouvelables(ENR) qui sera animé par M. David Wedepohl, Directeur Général de l’Association de l’industrie solaire allemande (BSW) qui evoquera selon le programme, « Le boom mondial du photovoltaïque – Défis pour le secteur solaire » sera suivit d’une communication ou sera étalé la Stratégie de développement des énergies renouvelables en Algérie animée par de M. Fouzi Benzaid, MEER. M. Abdelfettah Mesrane, CEREFE: aura à développer les « Perspectives pour un développement accéléré des EnR en Algérie » pour M. Mohamed Lakhdar Habib de Sonelgaz : il aura à communiquer sur l’intégration des renouvelables dans les réseaux électriques M. Mezzereg de Sonatrach fera part du programme de décarbonisation de Sonatrach

au deuxième pannel de l’après midi portant sur » L’efficacité énergétique pour la protection du climat » plusieurs intervenant algerien et allemand vont enrechir cette jourée qui sera marqué par la signature du mémorandum d’entente ENTRE Sonatrach et la société Allemande VNG . on notera la Présentation de l’étude comparative du cadre réglementaire des programmes d’efficacité énergétique en Algérie (industrie, bâtiments, transport) de M. Antoine Durand, expert à l’institut Fraunhofer ISI.

M. Merouane Chabane, Directeur Général APRUE , informera sur « La maitrise de l’énergie une réponse concrète pour la lutte contre les changements climatiques » et pour conclure la journée le représentat du départemant de Sonatrch de R&D/Sonatrach expliquera La certification ISO 50001 des sites pétrochimiques de la compagnie nationale de pétrole .