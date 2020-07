Top 10 des principaux producteurs de ciements

Dans sa dernière livraison de Global magazine ciment , il était question du classement des 10 plus grands producteurs de ciments . Sur un total de 1028 Mt produit par les 10 principaux cimentiers mondiaux, la compagnie chinoiseCNBS s’arroge la pole position de 12,8% des 45% que représente l’ensemble de la production des grands cimentiers, à noter le classement dans l’ordre décroissant. Avec 314 mt/ an et 7,8% de part de marché , Lafarge Holcims’arroge la 3e position mondiale derrière les deux chinois CNBS avec 519MTan représente 12,8% et Anhui conch (323MT/AN soit 7,9%, suivi de l’allemand Heidelberg cement avec 146 mt/an arrive ensuite l’indien Ultratech : 117Mt/yr 2.9%, China Resources Cement : 105Mt/yr 2.6%,le mexicain Cemex: 89 MT/an 2,2% , GRH(Ireland) :59Mt/an 1,5%, Taiwan Cement : 81Mt/an 2.0%, Votoratim (bresil) : 67Mt /an 1.7%.

L’année 2020 n’a pas encore livré tous les chamboulement à commencer par l’ambition d’intégrer le top 10 par le milliardaire nigérian Aliko Dangote . Un objectif annoncé avant le Covid-19.