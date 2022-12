Toutes les cimenteries Lafarge -Algérie certifiées ISO 14001

Après la certification de la cimenterie Lafarge Ciment à Oggaz, en 2019, qui a fait d’elle la première cimenterie en Algérie à être certifiée ISO 14001 version 2015, Lafarge Algérie a annoncé ce dimanche, l’obtention de la même certification ISO 14001 pour les deux autres cimenteries de M’SILA et de Biskra. Cette certification est attribuée par l’organisme de certification internationale TÜV Rheinland, concerne le système de management environnemental (SME),précise le communiqué du groupe, indiquant que ce dernier a adopté les standards les plus élevés et les plus reconnus, dans l’engagement à réduire l’empreinte environnementale de ses activités et lutter concrètement contre le réchauffement climatique, réduire les émissions de gaz à effet de serre, la réduction des émissions de poussières, la préservation des ressources naturelles fossiles et non renouvelables par des substituts qui proviennent des déchets et/ou des résidus industriels et la valorisation local des déchets.