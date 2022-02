Traitement de déchets : Tosyali fournira ses résidus métallurgiques à la cimenterie Ogazz

Lafarge Algérie et Tosyali-Algérie ont signé une convention de partenariat inédit visant à valoriser les résidus de l’industrie métallurgique dans le processus cimentier Oggaz, à travers une démarche de développement durable et de préservation des ressources naturelles ont annoncé les deux IDE dans un communiqué commun.

En effet la cimenterie Oggaz opérant sur le marché depuis plus de 15 ans, place le développement durable au cœur de ses activités, à l’instar de sa certification en 2019, qui fait d’elle la première cimenterie en Algérie à être certifiée ISO 14001 version 2015, précise en préambule le communiqué et souhaite plus que jamais affirmer son engagement pour l’environnement avec ce partenariat clé pour créer ainsi une synergie entre les industriels de la région.

Lafarge Algérie indique qu’elle dispose d’une forte expérience dans le traitement des déchets, apportera pour ce projet son expertise dans le domaine, et cela dans le strict respect des normes et les standards environnementaux en vigueurs et souligne qu’elle souhaite renforcer ses liens aussi bien avec Tosyali-Algérie qu’avec d’autres acteurs incontournables, en apportant des solutions de traitement pour les résidus industriels, car selon cette IDE , l’industrie cimentière est un levier important dans l’économie circulaire, pour l’intérêt public, dans le cadre de sa politique de gestion durable et rationnelle de ses carrières.

Grâce à cette démarche écoresponsable, la consommation des ressources naturelles pour la production du ciment chez Lafarge Algérie sera partiellement réduite pour les minerais de fer extrait des carrières par les boues ferreuses résiduelles de l’industrie métallurgique de Tosyali-Algérie.

De son côté Tosyalı-Algérie, déclare qu’il produit de l’acier à faible empreinte carbone en utilisant les technologies DRI les plus avancées au monde. Tosyalı a mis en place plus de 100 projets de R&D importants axés sur la production d’acier vert, dont tous les droits de propriété intellectuelle lui appartiennent, et 20 d’entre eux sont les premiers et uniques à l’échelle mondiale.

À travers ce partenariat, Lafarge Algérie confirme son ambition d’investir et d’élargir son activité Geocycle™ sur l’ensemble ses cimenteries à M’Sila et à Biskra ».