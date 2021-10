Transport d’électricité : Sonelgaz en tant que membre de MED-TSO se prépare à la Cop26

Chaher Boulakhras, le P-dg du Groupe Sonelgaz, a participé, en sa qualité de président de l’Association des gestionnaires des réseaux de transport de l’électricité méditerranéens (MED-TSO), mercredi 20 octobre par visioconférence, aux travaux de la réunion des gestionnaires des réseaux de transport de l’électricité, en préparation du 26e Sommet des Nations-Unies sur le climat et l’environnement (COP 26), prévu du 1er au 12 novembre à Glasgow (Ecosse), a précisé un communiqué posté par le groupe public sur sa page Facebook. La réunion, ajoute la même source, a regroupé des représentants de trois associations spécialisées dans le domaine de l’énergie, représentées par l’Association européenne des gestionnaires des réseaux de transport de l’électricité (ENTSO-E), l’association mondiale « GO15″ et l’Association .

Les travaux de cette réunion ont porté sur la préparation d’ une conférence qui aura pour thème « les gestionnaires du système de transmission de l’électricité: catalyseurs clés pour le net-zéro ». Pour M. Boulekhras, « les énergies renouvelables représentent de grands défis, en terme d’intégration dans les réseaux de transports et de distribution ».

Pour rappel, Med-TSO est l’Association des gestionnaires de réseaux de transport méditerranéens (GRT) pour l’électricité, exploitant les réseaux de transport à haute tension de 18 pays méditerranéens.Med-TSO a pour mission de soutenir toutes les initiatives institutionnelles visant à faciliter la création d’un marché méditerranéen de l’énergie afin de développer un réseau régional de transport d’électricité intégré, sécurisé et durable. Pays couverts : Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Tunisie et Mauritanie . Les membres de Med-TSO partagent l’objectif premier de promouvoir la création d’un marché méditerranéen de l’énergie, d’assurer son fonctionnement optimal à travers la définition de méthodologies, de règles et de pratiques communes pour optimiser le fonctionnement des infrastructures existantes et faciliter le développement de nouvelles.