Une délégation de CCECC reçue par le directeur général de l’AAPI

faisant suite aux discussions engagées lors du Forum des hommes d’affaires algériens-chinois, tenu en marge de la visite d’État du président de la République en Chine fin juillet, le directeur général M. Omar Rakash, accompagné des cadres de l’agence, a reçu une délégation de la China Civil Engineering Construction Corporation Ltd «CCECC» dirigée par le président, directeur général adjoint, M. Wang Jinsong.

La réunion a consisté à passer en revue la contribution de l’entreprise et à bénéficier de la réalisation de nombreux projets d’équipement général ces dernières années et à faire des recherches et discuter des perspectives d’activité de l’entreprise en Algérie à travers des projets d’investissement a indiqué le communiqué de l’agence AAPI.