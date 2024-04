Vers le zéro accident : FASTN, le système d’ancrage universel pour nacelle, élu « coup de cœur » des Grands Prix Matériel 2024

Ce jeudi 28 mars dernier se tenait la cérémonie des Grands Prix Matériel, lors du 59ème congrès expo de la fédération professionnelle des matériels, le jury composé des professionnels et du rédacteur en chef de Chantiers de France, a récompensé le système d’ancrage FASTN avec le prix “coup de cœur du jury. Le jury a souligné 3 points forts pour justifier son choix ; FASTN représente une réponse fiable à un enjeu de sécurité majeur, le système est universel et s’adapte sur tous les types de nacelle à flèches, et enfin l’accès aux données permettant une analyse des risques sur le terrain.

Le dispositif permet ainsi de détecter 4 situations dangereuses :

Détection harnais : L’opérateur est immédiatement alerté par une alarme sonore et visuelle lorsqu’il utilise la nacelle élévatrice sans être attaché au système FASTN. Si sa longe de harnais n’est pas connectée après quelques secondes, FASTN alerte aussi le chantier avec un flash bleu et une alarme plus forte.

onction anti-shunt : Si l’opérateur tente de shunter le système FASTN en utilisant autre chose que le mousqueton de son harnais, le système détectera une inactivité et activera la fonction de réveil pour alerter ce dernier et le chantier d’une potentielle mauvaise utilisation de la nacelle élévatrice (PEMP).

onction réveil opérateur : Lorsque l’opérateur est connecté à FASTN et qu’il est inactif pendant 1 minute, le système alertera ce dernier et le chantier d’un potentiel malaise.

Chute ou éjection de l’opérateur : Lorsque l’opérateur est connecté à FASTN et que le système détecte une pression anormale, ce dernier alerte immédiatement le chantier d’une chute ou d’une éjection potentielle de l’opérateur.

Collecter et analyser les données : Tous les événements sont enregistrés par le boîtier de contrôle FASTN et fournissent des données clés pour le management de la sécurité. Ces données peuvent être ainsi intégrées dans des tableaux de bord et KPIs et contribuent à identifier les bons ou mauvais usages du harnais sur chantier. FASTN contribue à aider les entreprises de construction à gérer la sécurité sur le chantier et de mettre en place des campagnes de prévention et de formation appropriées.

La chute : 1ère cause de mortalité lors de l’utilisation d’une nacelle

La chute de hauteur, reste depuis de nombreuses années, la première cause de décès lors de d’un accident sur nacelle. De 2015 à 2023 l’IPAF a recensé plus de 175 décès*. Les Chiffres IPAF 2023 :

24 décès par chute

16 décès par électrocution

15 décès par renversement

11 décès par écrasement

6 décès par collision avec un véhicule ou une machine

3 décès par chute d’objet

Les conséquences de chaque accident sont désastreuses pour les familles, les collaborateurs, les sociétés de construction, de locations mais également pour les fabricants de nacelle qui ont la responsabilité de mettre sur le marché les équipements les plus sûrs possibles. L’impact financier et légal peut avoir de graves conséquences pour toutes les parties prenantes. C’est pourquoi au-delà de FASTN, Haulotte met à disposition de ses clients de nombreuses innovations favorisant la sécurité sur chantier, dans le but premier, de sauver des vies