2e webinaire Lafarage : 152 questions et réponses pour comprendre l’isolation par mousse minérale

Pas moins de 152 questions ont été posé par les participants au 2e webinaire de Lafarge Holcim Algérie organisé le vendredi 24 juillet, pour vulgariser le nouveau système d’isolation par mousse intitulé Airium avoir répondu à toutes les problématiques des participants qui ont interagit avec les deux animateur à travers ces nombreuses questions toutes intéressantes .

Dès l’introduction un participant a soulevé la notion du respect du nouveau nouveau venu de la gamme Airium de l’environnement : une question des plus incisive pour ouvrir ce débat virtuel, à savoir , de combien est-elle, l’’émission de co2 pour la fabrication de ce produit ?! . Le » lead » a essuyé une réponse propre, à savoir que, « celle-ci se calcule en prenant en compte le système complet et en fonction de l’épaisseur souhaité ». D’autres question d’ordre technique son du lot de ce webinaire, ce qui expliques le profil professionnels des participants, qui sont du secteur des BTP.

A noter , le domaine d’utilisation de ce procédé s’il est valable en verticale ou simplement dans les isolation horizontale , notamment des cas de dallage ou terrasse . A u meme volet , à la question , s’ il est possible d’utiliser Airium sur des murs verticaux pour ITE en remplacement de EPS ou laine de roche et si oui, quel est l’épaisseur maxi en une seule passe ?, la solution d’ Airium Thermoroof , pour l’intervenant, n’est pas utilisable en verticale mais le promoteur est entrain développer une autre solution nouvelle pour le remplissage de la lame d’aire. De nombreuses autres questions ont été posées , comme la comparaison de l’Airium par rapport à d’autres systèmes d’étanchéité, déjà utilisés. Le conférencier a tranché sur la question en répondant en substance » Airium Thermoroof vient remplacer les éléments suivants du système d’étanchéité, à savoir, l’isolant thermique ( polystyrène ou autre …), le film polyane qui vient se mettre entre l’isolant et la forme de pente en béton, la forme de pente en béton grâce à ses ses nombreux avantage à savoir, plus léger (400 kg/m3, rapidité de mise en oeuvre, plus économique ».

La gamme Airium Thermoroof se décline en trois catégorie trois gamme trouve pour domaine d’application notamment sur les toitures terrasse , en sous chape pour ravoirage et rattrapage de niveau , pour réduire les charges permanentes sur la structures. il dispose d’une seconde catégorie Screed M 800 : en cours de développement , une chape légère qui va remplacer les chapes classiques. Quand à sa certification, quitus d’entrée au marché, l’Airium dispose d’un avis technique du CNERIB qui a permis son application à ce jours dans plusieurs projets. Le conférencier s’y est prêté à toutes les questions excepté celle de donner le prix , sa composition chimiques qui serait du domaine confidentiel.

K.A.