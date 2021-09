35 nouveaux tombereaux Caterpillar 793 à zéro émission dans la Mine de Fer à Gudai-Darri

Rio Tinto et Caterpillar ont signé un protocole d’accord pour le développement par Caterpillar de camions de transport autonomes à zéro émission destinés à être utilisés dans l’une des opérations minières de Rio Tinto en Australie-Occidentale.

Rio Tinto et Caterpillar franchiront une série d’étapes de développement pour inclure un programme pilote de prototypes 793, des tests et des essais de pré-production. Cette collaboration verra Rio Tinto travailler avec Caterpillar pour faire avancer le développement du futur camion de transport autonome zéro émission 793 de 220 tonnes du constructeur, y compris la validation de la technologie émergente zéro émission de Caterpillar. Il est prévu que le premier déploiement opérationnel au monde d’environ 35 nouveaux camions de transport autonomes à zéro émission Caterpillar 793 aura lieu à Gudai-Darri une fois le développement terminé. Gudai-Darri est la mine de minerai de fer la plus avancée techniquement de Rio Tinto, dans le Pilbara, en Australie occidentale