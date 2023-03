ALgexpan souhaite exporter de l’Argile en bille expansée

Un voeux exprimé lors de sa participation aux dernier salon Impex , par Nourdine, Djelloul, directeur de developpement d’Algexpan.

Un matriaux selon notre interlocuteur qui est méconnu en Algérie en dépit de ses diverses qualités et utilisation dans le secteur de la construction.

Algexpan , indique t -il , est l’unique entreprise en Afrique à détenir un gisement dArgile expansée. idem en europe, poursuit t-il sont rares les pays à en posseder.

L’usine est implantée à Bouinan (Blida).elle transforme en pierre poreuse et résistante

par un traitement thermique sans additifs.

Les granulats d ‘argile dispose de nombreux avantages à l’ instar , d’isolant naturel thermique et phonique. Son utilsation dans le batiments permet de preserver l ‘energie et d isoler les locaux non chauffés.

Au delà de ce carractère fort important d un produit vert, l ‘argile est utilisé dans la production d’ agglommérés. Elle permet de reduire le 50% le poids des briques hourdis, ou autre utilisation pour les chappes de pente pour reuissir le drainages dans les terrasses et dalles.