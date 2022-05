BATIMATEC 2022 : L’ITALIE EN FORCE

Avec 80 exposants dont 3 Associations d’entrepreneurs l’Italie se distingue encore une fois en occupant la première place parmi les pays étrangers participant au Salon du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics

L’ICE, l’Agence italienne pour le Commerce Extérieur, organise pour la 11ème année consécutive la participation italienne au Salon International du Bâtiment et des Matériaux de Construction (Batimatec), qui aura lieu du 15 au 19 mai 2022 au Palais des Expositions SAFEX, Pins Maritimes à Alger.

Visiteurs et professionnels du salon découvriront les entreprises italiennes exposantes, leaders dans leurs secteurs, réparties sur le Pavillon G1 (environ 600 m²) aménagé dans un cadre au design contemporain et élégant, un des plus intéressants de cette édition du Batimatec.

Gabriele Barone, Directeur du bureau d’Alger de l’ICE – Section pour la Promotion des Échanges de l’Ambassade d’Italie, a affirmé que <<le bâtiment, la construction, les équipement et machines y afférents en Algérie représentent un important secteur, regorgeant d’opportunités de collaboration pour les entreprises italiennes. Leur présence en force à cet événement vise à renforcer de plus en plus les contacts d’affaires avec les opérateurs algériens du secteur pour que l’Italie continue à être un partenaire majeur de l’Algérie en équipements/machines et matériaux de construction, extraction et transformation du marbre et granit, centrales et pompes à béton, etc..>>.

Le pavillon italien verra aussi la participation des 3 importantes associations d’entrepreneurs du secteur, à l’image de l’Union des constructeurs des machines pour le bâtiment, les travaux routiers et le secteur minier (Ucomesa), l’Union Italienne pour les machines pour constructions (Unacea) et l’association Confindustria Marmomacchine qui regroupe les producteurs et transformateurs de marbres, granits et pierre naturelles.

L’année 2022 – qui a déjà vu la multiplication des initiatives et des actions pour la promotion des échanges commerciaux entre l’Italie et l’Algérie – sera encore plus riche en termes d’occasions et d’opportunités et ce grâce au soutien des plus hautes autorités des deux Pays : à la mi-juillet un important Forum d’affaires se tiendra à Alger avec la présence d’entrepreneurs italiens et algériens.

Téléchargez ici >> Catalogue de la participation officielle de l’Italie au Batimatec 2022.pdf https://www.ice.it/en/sites/default/files/inline-files/catalogue-de-la-participation-officielle-de-litalie-au-batimatec-2022.pdf