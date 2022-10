Bâtiments publics : Le groupe GHS le réalisateur du centre anti-cancer de 120 lits à Sidi Bel Abbes

Le centre anti-cancer de Sidi Bel Abbes réalisé par le groupe des sociétes Hasnaoui a communiqué sur sa page Fb, consacrée à ses actualités et activités.

Situé sur le boulevard périphérique de la ville, à proximité de l’hôpital et du pôle universitaire, son réalisateur précise qu’il est l’un des plus importants bâtiments publics de la ville, non seulement par sa dimension architecturale, mais aussi par sa pertinence essentielle au développement de la ville elle-même. L’image de ce type d’ouvrage se veut sobre, tout en mettant en évidence le caractère institutionnel du bâtiment correspondant à sa noble mission de prise en charge de toutes les étapes de soin du cancer, du dépistage précoce de la maladie jusqu’à l’acte chirurgical indique par ailleurs le poste, qui indique que le centre comprend de nombreux services, ceux de la médecine nucléaire, de l’oncologie, de la réanimation et de la radiothérapie, sa capacité est de 120 lits.