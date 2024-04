Christophe Lecarpentier, Directeur d’Intermat: »De nombreuses avant-premières électriques, hybrides et à hydrogène à découvrir chez la plupart des constructeurs d’engins »

Du 24au 27 avril 2024, se tiendra à Paris de Villepin, conjointement Intermat avec le World Of Concrete Europe. Les deux salons rassemblent plus de 1 000 exposants , des conférences, un forum et plein d’activités, pour en savoir davantage sur cette édition qui revient après celle de 2018, nous avons eu l’opportunité de discuter avec Christophe Lecarpentier, directeur du Pôle Equipements et Construction d’Intemat , qui nous dévoile, à quelques jours du coup d’envoi , les principaux axes et thématiques de cette événement majeur du BTP , qui selon ce qui suit , trace déjà la trajectoire de l’avenir des présents et futurs engins de constructions et surtout le passage de la mécanisation à l’électrification des machines de chantiers. Mais avant leur généralisation, la décarbonation est le thème fédérateur de l’édition 2024. Suivons-le.

BTP-Dz: Nous sommes à une semaine du coup d’envoi d’Intermat, une vitrine de toute l’industrie des engins de construction, Pouvez-vous nous dire d’emblée ce qui caractérise cette édition par rapport aux précédentes ?

Christophe Lecarpentier: Intermat , rappelons que , est un salon triennal, à l’exception de cette édition 2024qui se distingue par son engagement envers l’innovation et la durabilité. Avec un thème principal, la mise en avant des solutions de décarbonation. En prime nous tenons à souligner que avons rassemblé et fédéré tous l’écosystème du Btp français et européens à travers les fédérations et clubs du bâtiment, du machinisme et utilisateurs autour de la thématique de décarbonation qui s’impose . Parmi le millier d’exposants nationaux et internationaux, essentiellement d’Europe , de Chine , de Corée, de Turquie, des USA et d’Australie sont attendus du 24 au 27 Avril à Paris Nord villpinte, ou beaucoup présenteront des solutions de décarbonation, notamment avec les dernières technologies en matière de motorisation diesel de stade 5 et de motorisations électriques à hydrogène . À éecouvrir absolument, sur le stand de Cat, Komatsu, Hydr0mek, Luigong….

Comment la décarbonation sera-t-elle mise en avant lors de cette édition ?

Après la pandémie de Covid, la décarbonation est devenue une réalité incontournable pour les entreprises du BTP. Parmi nos engagements sur cette édition 2024 qui marque son retour après la Covid , est de mettre en lumière les dernières innovations dans le domaine de la transition énergétique à faible émissions de carbone dans la construction. Je noterai à ce propos , que presque sur tous les stands , les visiteurs professionnels auront à découvrir en avant-première des machines et engins de TP , des camions , des groupes électrogènes ,…, qui sont mus par de nouvelles motorisations à hydrogène, électriques ou hybrides. Toutes les solutions de stockage de transport , de fondation, de terrassement, des outils seront exposés sur Intermat, en revanche toutes les nouvelles solutions de process pour la fabrication de Béton présentées par 120 exposants dans la Zone du salonWorld Of Concrete Europe qui se tient en même temps. Les deux salons jumelés sont aussi une occasion de promouvoir le réseautage , les opportunités commerciales, et de communiquer sur la transition vers des pratiques plus durables dans l’industrie. L’impact attendu d’intermat est à fortiori de contribuer à la croissance et à la transformation de l’industrie de la construction. Un plateau Tv est mis en place au centre du salon pour contribuer aux débats sur ces actualités de l’industrie de la construction autour notamment de la décarbonation.

Quelles sont les principales nouveautés mises en avant à travers les awards que les visiteurs professionnels peuvent attendre cette année ?

Cette année, les Intermat Awards mettent en avant les innovations technologiques les plus remarquables dans le domaine de la construction. Les visiteurs peuvent s’attendre à découvrir les 17 solutions innovantes nominées , qui améliorent l’efficacité, la sécurité et la durabilité sur les chantiers. Intermat 2024 met en avant ces innovations à travers des démonstrations en direct, des conférences et des présentations spéciales.

Quelles sont les attentes en termes d’affluence et de participation cette année et particulièrement des algériens ?

Nous attendons une forte affluence cette année, avec la participation de professionnels de l’industrie de la construction du monde entier, y compris de nombreux algériens. Au niveau d ´Alger , selon Promosalon, plus de 700 pré inscriptions sont enregistrées , ce qui atteste de l’intérêt des professionnels , de leurs besoins de s’informer et de ressayer dans leurs domaines, et surtout de l’attractivité du marché algérien de construction et des projets . Nous sommes convaincus que cette édition d’Intermat offrira des opportunités uniques de réseautage et de collaboration pour les visiteurs algériens.

Une question sur le Climat : Quels sont les aspects durables et écologiques pris en compte dans l’organisation d’Intermat 2024, et comment cela se reflète-t-il dans l’événement ?

La durabilité est une priorité pour Intermat 2024, et nous avons pris plusieurs mesures pour réduire notre empreinte carbone , à commencer par la réduction de nombre de jours du salon , cela inclut la réduction des déchets et l’utilisation de matériaux recyclables dans nos stands et installations. Pour le salon , Intermat encourage activement la décarbonation dans l’industrie de la construction en mettant en avant les technologies et les pratiques durables, telles que l’utilisation de matériaux recyclés, les systèmes de construction à faible consommation d’énergie et les machines de chantier électriques ou hybrides. Nous organisons également des conférences et des ateliers sur ce sujet pour sensibiliser et inspirer nos visiteurs à adopter des pratiques plus respectueuses de l’environnement.

Karima A.