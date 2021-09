BHP et Caterpillar accélèrent le développement de camions miniers à zéro émission

Le constructeur américain d’engins Caterpillar a annoncé aujourd’hui un partenariat avec la société de ressource de premier plan mondial , BHP pour développer et déployer des camions miniers à zéro émission sur les sites de BHP afin de réduire les émissions opérationnelles de gaz à effet de serre (GES). La collaboration aidera à façonner les processus, la technologie et l’infrastructure qui seront nécessaires pour prendre en charge les machines à zéro émission et les sites miniers du futur. Un autre élément essentiel de la collaboration sera d’étendre les efforts des parties pour soutenir une industrie minière plus inclusive précise le communiqué.

Pour rappel à nos lecteur Bhp, est l’une des plus grandes sociétés de ressources au monde, Basée à Melbourne, en Australie. Ils S’agit d’une société qui extrait et traite les minéraux, le pétrole et le gaz.