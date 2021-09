Caterpillar dévoile un large portefeuille de solutions carburant à l’électrique à MINExpo 2021

Caterpillar inc à présenté cette semaine, à MINExpo 2021 un large éventail d’expertises sectorielles de l’entreprise combinée à des solutions d’alimentation qui offrent la fiabilité, l’efficacité et la durabilité pour améliorer les performances des opérations minières.

Ces solutions d’alimentation vont du stockage d’énergie Cat aux systèmes de micro-réseaux hybrides Cat et à nos solutions de mélange dynamique de gaz flexibles en matière de carburant, qui font toutes partie de nos solutions d’énergie renouvelable de pointe. La grande variété de ces solutions soutient les objectifs de développement durable des clients et peut être configurée pour minimiser l’empreinte de gaz à effet de serre des clients tout en réduisant le coût total de possession.

durant les trois jours d’exposition regroupée sous trois domaines , à savoir, durabilité, technologie et automatisation, et solutions de gestion du cycle de vie des équipements. Parmi les faits saillants à noter Le bulldozer à entraînement électrique le plus grand, le plus puissant et le plus efficace au monde avec un entraînement élevé, selon le constructeur.

Le nouveau bulldozer Cat D11 XE sera le bulldozer le plus avancé et le plus efficace de l’industrie, precise -il , et conçu pour offrir aux propriétaires un coût inférieur du matériel déplacé.

La nouvelle chargeuse souterraine Cat ® R1700 XE LHD est dotée d’une propulsion 100 % électrique sur batterie qui génère nettement moins de chaleur et de bruit. Il offre une charge utile de 16,5 tonnes et une vitesse de pointe de 11,2 mph. Une large gamme de solutions d’énergie renouvelable et stockable. Une scène Cat MineStar® axée sur la technologie de pointe de Caterpillar