Caterpillar: Retour à la mécanique pour plus d’économie sur la nouvelle gamme de Bull D8

Le géant mondial de la fabrication vient d’annoncer le lancement d’un nouveau Bulldozer D8 GC en remplacement du D8R, conçu pour répondre aux différents besoins professionnels des clients et intègre de solides performances de refoulement/rippage avec des options simplifiées à un prix d’achat initial plus avantageux, doté des systèmes entièrement mécaniques pour une facilité d’entretien. Coûts d’exploitation économiques précise le communiqué du constructeurs les clients peuvent escompter jusqu’à 10 % de réduction des coûts d’exploitation par rapport au D8T. Le Tracteur D8 GC remplace le D8R avec une puissance nominale de 220 kW (303 hp) et un poids en ordre de marche de 37 557 kg (82 800 lb).

Entièrement mécanique

Le D8 GC est alimenté par le célèbre Moteur 3406C DITA Cat. Une transmission Powershift à trains planétaires 3 vitesses et un coupleur différentiel exclusif Caterpillar permettent d’obtenir une puissance plus efficace au sol pour de bonnes performances globales dans un large éventail d’applications. Ces composants mécaniques constituent un groupe motopropulseur robuste, facile à diagnostiquer et à entretenir, même sur des sites distants.

Pour un prix d’achat initial plus avantageux, choisissez de nouvelles options comme un train de roulement normal, un ripper fixe simplifié et un ensemble de projecteurs 4 LED de base. Les bonnes performances de refoulement et le rendement énergétique compétitif permettent de réduire les coûts d’exploitation.