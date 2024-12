Mat Chantier : BMA présente le Renault Trucks C T6X4 adoptant le nouveau logo au SITP

BMA marque son retour au Salon International des Travaux Publics (SITP), qui se déroule du 24 au 27 novembre , en mettant en avant, le nouveau Renault Trucks C T6X4 Off Road 13L E3, un modèle de camion robuste et puissant, conçu spécifiquement pour les conditions de travail difficiles.

Ce véhicule tout-terrain est équipé d’un moteur 13L E3, d’un PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) de 32 tonnes, et d’un PTRA (Poids Total Roulant Autorisé) de 80 tonnes, ce qui lui permet de répondre aux exigences des chantiers les plus complexes et des environnements de travail extrêmes.

Le Renault Trucks C T6X4 Off Road se distingue par sa capacité à transporter de lourdes charges sur des terrains variés, grâce à sa configuration 6×4. Ce camion est idéal pour les secteurs des travaux publics, de la construction, de l’exploitation minière et de l’industrie lourde, où la robustesse et la performance sont essentielles.

Avec un PTAC de 32 tonnes et un PTRA de 80 tonnes, il assure un transport efficace et sécurisé de matériaux lourds, tout en offrant une excellente stabilité et maniabilité même dans des conditions de terrain difficiles.

Présenté sur l’esplanade du salon, ce modèle est une solution innovante pour les professionnels du secteur, apportant à la fois performance, fiabilité et économies de carburant grâce à son moteur moderne. Le Renault Trucks C T6X4 Off Road est également conçu pour répondre aux dernières normes environnementales, avec un moteur conforme à la norme Euro 3 (E3), garantissant des émissions contrôlées et une consommation optimisée.

Les visiteurs du SITP pourront découvrir de près ce véhicule de pointe et échanger avec les experts de Camion Chantier BMA sur ses caractéristiques techniques, ses applications possibles sur le terrain et les avantages qu’il offre pour les professionnels des travaux publics