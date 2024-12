Les grandes marques d’engins de chantier de retour au SITP après une longue absence

Le Salon International des Travaux Publics (SITP) a été marqué par le retour en force des concessionnaires d’engins de chantier, après une longue période d’absence. Cette édition a vu la présence de marques de renom, attirées par les nombreux projets à venir dans le secteur ferroviaire et les attentes des entreprises pour les nouvelles commandes d’engins pour les années 2024-2025.

Parmi les grandes marques présentes, on retrouve des leaders du marché tels que Hyundai Engins, Caterpillar, Kobelco, ainsi que Doosan, désormais rebaptisé Develon après un rebranding.

Ces constructeurs ont profité du salon pour annoncer leur retour sur le marché et leur disponibilité à servir les clients, en réponse à la forte demande générée par les projets d’infrastructures à venir, notamment dans le secteur des rails et des transports publics.

De plus, le SITP a été le cadre de la première participation de carrossiers spécialisés tels qu’Euromix et FMII, qui ont présenté leurs solutions de carrosserie sur camion de chantier et équipements de construction.



Les marque chinoise à l’ instar de Sany et Zoomlion n’ ont pas manqué l’ occasion de participer au Sitp.

L’édition 2024 du SITP s’est donc affirmée comme un véritable carrefour d’opportunités pour les acteurs du secteur des travaux publics, avec des acteurs majeurs du marché de l’engin de chantier et des projets d’envergure en perspective.

K.A.