Chargeuses tier V lancées en 2019

Hyundai présente les chargeuses de la série A

Les nouveaux modèles lourds HL970A, HL955A et HL960A sont dotés de moteurs Cummins conformes à la norme Stage V. Le moteur B6.7 comprend un système de post-traitement des gaz d’échappement tout-en-un et des diagnostics connectés à la gestion à distance Hi-Mate de Hyundai. La gamme, qui a été dévoilée pour la première fois à Bauma en Allemagne cette année, comprend également le mode Power Smart du fabricant, qui régule l’utilisation du carburant en fonction de l’application. Hyundai a déclaré que cette amélioration de l’efficacité se traduisait par une réduction des pertes d’énergie et une économie de carburant pouvant atteindre 5%. De conception ergonomique, Hyundai a déclaré que la cabine de conduite comprenait un joystick électro-hydraulique et un siège de qualité supérieure avec suspension pneumatique à quatre voies.Un système de caméra de recul est également inclus en standard, permettant aux opérateurs de détecter rapidement les obstacles à moins de 10 m. Alors que les modèles HL955A et HL960A sont équipés d’une capacité d’essieu arrière accrue pour une durabilité améliorée, les modèles HL940A et HL955A sont dotés d’une liaison Z-Bar parallèle qui permet des forces de levage et de basculement en arrière parallèles.

Cat lance des chargeuses sur 930 M

L’équipementier Caterpillar a amélioré la visibilité, le confort et les performances de sa gamme de petites chargeuses sur roues (SWL). La société a déclaré avoir intégré les fonctionnalités de ses grosses chargeuses sur roues aux modèles 926M, 930M et 938M, et a décrit le 930M comme une nouvelle référence en termes de performances et de raffinement de la technologie SWL. La nouvelle 930M comprend un moteur Cat C7.1 qui répond aux normes antipollution européennes de phase V de l’UE. Cat a déclaré que le nouveau modèle offre une augmentation de 5% de la puissance brute, de la force d’arrachement et de la charge au bout en virage, par rapport au modèle 930M précédent du fabricant. Outre le 930M, les nouveaux modèles SWL incluent désormais le coupleur rapide Fusion de Cat, qui offrirait une visibilité des accessoires jusqu’à 85% supérieure lors des applications de manutention