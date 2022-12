Charpente métallique : CSCEC Algérie étale son savoir faire avéré à l’international et en Algérie

À l’occasion du quarantième anniversaire de son implantation en Algérie, le groupe chinois China State Construction Engineering Corporation Ltd, à travers sa filiale CSCEC-Algérie a organisé, hier dimanche 20 novembre, au Centre International des Conférences d’Alger (CIC), le premier forum technique de construction dédié à la charpente métallique et ses applications. Des experts de rang de docteur d’Etat en Génie civil, nationaux et internationaux, notamment italiens , algériens spécialisés dans ce domaine particulier, à savoir, de la construction métallique ont abordé sous toutes les coutures (technique et normes utilisées en Algérie) en jumelage par visioconférence avec d’autres experts reconnus depuis la Chine , intervenant sur les dernières technologies de la charpente métallique, des logiciels numériques et de calcul , qu’ils ont étayé avec des exemples de réalisations en Chine , au Moyen Orient et en Algérie.

Une assistance professionnelle,fort nombreuse, composée d’acteurs de construction et bureaux d’étude du secteur du BTP , du centre de recherche , des administrations lié directement ou indirectement, était studieuse, tout au long de la journée, attentionnée pour découvrir les différentes méthodes et normes appliquées sur différents projets réalisés par la sociétés chinoise et italienne au niveau international et en local en Algérie.

Avant de détailler les thématiques hautement technique et technologique exposées par ses ingénieurs doctorants dont l’expertise est expérimentée à travers le monde dans divers ouvrage pharaonique, à l’ instar du musée du futur de Dubai , du pont de Smailia en Egypte ou du stade démontable du Qatar ou se joue actuellement la coupe du monde, il y a lieu de revenir sur l’allocution inaugurale du représentant de la société Cscec , Yan Feng qui est revenu brièvement sur cette anniversaire qui se veut une occasion de rappeler les prouesses réalisées et les progrès enregistrés à travers le monde et en particulier en Algérie par la société chinoise . A commencer par le Centre International de Conférence(CIC) , lieu ou s’est tenu le séminaire, est une prouesse de la Cscec-Algérie , qui compte plus de 400 projets à son actif en Algérie , à noter pour rappel, à nos lecteurs , la Grande Mosquée d’Alger, la nouvelle aérogare d’Alger et le dédoublement de la RN1 entre Chiffa et Berrouaghia sur 53KM,pour ne citer que ces exemples.

Au vu du développement du marché de la construction et ses besoins, la cSCEs a jugé utile aussi d introduire en Algérie une des ses filiales industrielle , à savoir la CSCEC-Steel qui compte 17 branches en Chines et 5 bases de fabrications industrielle de capacité 1,2 millions de tonne, dont une usine en Algérie, à Dubai et prochainement une autre en Egypte .Toutes certifiées aux normes americaines, japonaise , Russe et européenne , a précisé, le même communiquant. Poursuivant sur la même lancé pour dimensionner l’ entreprise , il énumère que la Cseces Steel a remporté huit Awards à l’ international dont un à Genève et compte plus de 1400 brevets nationaux , 50 brevets d’invention et 92 droit d’auteur de logiciel.

En préambule du séminaire , Dr Bachir Dali , le modérateur du séminaire , a indiqué que les besoins du pays en terme de construction se sont fait savoir , et vu la complexité des ouvrages modernes dont le béton ne peut pas répondre, ainsi le recours à la charpente métallique est un incontournable pour répondre à cette nécessité architecturale et au court délais de réalisations. »La technique n’est pas totalement maitrisé, poursuit-il, mais l’Algérie aujourd’hui a posé les fondamentaux pour aller vers des constructions modernes. Elle a ainsi permis à Tosyali , d’installer la plus grande unité de fabricant des aciers de différents profilés du continent pour répondre à tous ces besoins ».

La charpente métallique actuellement offre ce confort technologique, par la préfabrication de l’ensemble des projets d’ouvrage modernes , garantissant une fabrication contrôlée et sécurisée, depuis les usine de fabrication avant d’arriver sur chantier contrairement au béton ou tout se fait sur le chantier avons nous retenu du communicant. C’est dans cette optique que l’intervenant suivant, par visioconférence, M Guo Xiaonon ,professeur à l’Université de Tongji (Shanghai, Chine) dont ses recherches portent principalement sur les charpentes métalliques et ses nouvelles tendances, a explique le progrès de la recherche de la construction en espace à grande portées en alliage aluminium , qui sont selon lui très répandu en Chine , qui a développé le marché du loisir, grâce notamment à ses prouesses architecturales et techniques, citant l’ouvrage » planétarium de Shanghai » , qui a franchi une étape importante en terme de design, de technique introduites, idem dans le cas « Boudda palace « à Nanjin, autant d’exemple de vestiges réalisés grâce au progrès des techniquesà tenu à soulignerM Guo Xiaonon. De son coté l’ ingénieur supérieur en charpente métallique M. Liu Lu, possédant une riche expérience dans la construction de complexe et à grande portée Il a participé aux projets de l’aéroport international d’Abu Dhabi, de la Grande Mosquée d’Alger, Djamaâ El-Djazaïr; du nouveau aéroport international d’Alger et de El Ferdan Railway Bridge Of Double-leaf Swing Type At.

L’ingénieur italien M.Bosetti Federico travaillant pour Maffeis Engineering à a son tour évoqué ses compétences expérimentées, dans la conception de de nombreux stades et structures spéciales es détails et le montage de charpentes métalliques et de structures membranaire à câbles tendus par modélisation FEM et analyse de données,a expliqué l’approche paramétrique utilisée pour l’optimisation des structures métalliques complexes. Ace propos, il a expliqué , l’utilisation d’outils paramétriques et l’approche de conception « One-Single-Model » : un outil spécifique et unique conçu pour stimuler l’inter connectivité et l’interopérabilité entre différents logiciels et disciplines. Le modèle s’appuie sur les expériences recueillies dans les projets précédents pour exploiter les possibilités offertes par une approche de conception paramétrique et par l’automatisation de processus complexes. il cites trois exemples pour étayer son intervention , à savoir le Pont El Ferdan en Égypte, le Musée du Futur à Dubaï et l’Aéroport d’Alger.

du coté intervenant algérien on notera la thématique de conception et calcul des toitures autoportantes largement développé par M Rouaz Idriss, docteur en génie civil et Maitre de recherche A au CNERIB il s’agit des systèmes des toitures autoportantes en acier léger répondus en Algérie qui selon lui , répondent aux exigences des maîtres d’ouvrages dans des délais records de réalisation avec un coût concurrentiel. il a aussi mis en exergue en exergue la philosophique de calcul et de conception de ces toitures autoportantes.

De son coté , dr Bensaibi Mahmoud, directeur Audite dans l’entreprise de travaux maritimes Meditram , a soulevé dans présentation la mise en oeuvre d’une méthode qui permet l’évaluation de la vulnérabilité sismique des constructions en acier en utilisant la méthode de : « l’Indice de Vulnérabilité ». Cette dernière permet une description de la qualité sismique et une classification des structures selon les paramètres les plus influents

K.A.