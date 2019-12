Ciment : Baisse des prix pour relancer la demande

Depuis le 18 novembre le prix du ciment a connu une première baisse en sorti d’usine chez les cimentier Gica et Lafarge Holcim pour s’établir à environ 360 DZD sorti d’usine. La principale cause de cette baisse nous apprend, le responsable marketing de Biskria est dûe à l’ inquiétude de la baisse de la demande en ce matériaux en conséquence de la chute de plan de charge de la commande publique.

Relancer la croissance de la demande par un retour à des prix réel du produit dans une tendance baissière après de longues années de surenchère des prix ou est-ce une anticipation sur la surcapacité de production du ciment attendue en 2020 dans laquelle se trouverait toutes l’industrie du ciment qui compte deux nouveaux acteurs pour 2020?. la question demeure posée et sans réponse dans un marché de plus en plus concurrentiel en locale ou à l’export.

A noter que le marché est dominé Le groupe industriel des ciments d’Algérie »GICA » et la multinationale , géant mondial , Lafarge Holcim aux quels se sont greffés des privés comme Biskria ciment spa(5Mt/AN) , et autres s’annonce en 2020.

En dépit des annonces sur d’une éventuelle reprise de certains chantiers, mais , La situation actuelle inquiètes davantage , les chefs d’entreprises (réalisateurs que producteurs) qui sont dans un wait and see qui dure encore . Un fait avéré, dans la plupart des déclarations recueillies au dernier SITP 2019.

En effet, la commande publics a connu une baisse drastique à mesure que les grands chantier tirent à leur fin alors que d’autres de prévus sont en attente de lancement. Mais cette baisse malheureuse des prix et des marges fera surement le bonheur du secteur des travaux publics qui préconise l’utilisation des bétons , plus durable pour la construction et l’entretien des routes et autoroutes.