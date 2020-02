Comansa participera à nouveau au salon ConExpo-Con / Agg à Las Vegas, États-Unis, qui se tiendra du 10 au 14 mars 2020. Le stand du fabricant de grue à tour sera dans la zone extérieure du Festival Grounds, au Las Vegas Convention Center.

Le salon, qui a lieu tous les 3 ans, est l’un des plus importants du secteur de la construction dans le monde et cette année, 2 800 exposants couvriront une superficie de plus de 230 000 mètres carrés. Il s’agit d’un événement très fréquenté qui rassemble les principaux fabricants internationaux, professionnels, distributeurs et ingénieurs.

Les visiteurs du stand Comansa pourront découvrir la grue à flèche relevable LCL310, en particulier sa version à charge maximale de 18 tonnes, qui sera exposée pendant le salon.Sa longueur de flèche maximale est de 60 mètres et les différentes configurations permettent des étapes de flèche maximales tous les 5 mètres. Cette grue à flèche relevable, avec sa conception compacte et son rayon de mise hors service réduit, est idéale pour une utilisation dans les villes ou les chantiers encombrés.

Pendant le salon, Comansa exposera également la cabine CUBE, lauréate du prestigieux prix iF en 2018 et qui est de série dans la plupart des grues Comansa.

Comansa fera également la promotion des dernières versions de ses grues développées au cours de l’année écoulée, en particulier ses nouveaux modèles 21LC1050 et 21LC1400, avec des capacités de charge maximales allant jusqu’à 50 et 66 tonnes respectivement, ce qui améliorera la productivité et les options sur un marché ciblé sur de grandes grues à tour à toit plat.

De même, le nouveau système Quick Set sera introduit. Il s’agit d’une nouvelle technologie conçue pour simplifier la mise en service des grues. Avec Quick Set, les temps de configuration et d’étalonnage ont été considérablement réduits à l’aide d’un système qui permet des réglages plus faciles, plus sûrs et plus intuitifs, permettant un étalonnage plus rapide et moins exigeant en main-d’œuvre. Ce développement intelligent est le résultat de tant d’expérience acquise au fil des ans et est facilement disponible dans toute la gamme 21LC et, en 2020, il sera étendu aux gammes 11LC et 16LC.

Cette nouvelle édition en 2020 sera la sixième fois consécutive que Comansa expose à ConExpo précise le communiqué du constructeur qui rappelle sa présence locale depuis 2002, fournissant des services de vente, d’après-vente, d’ingénierie et de formation en Amérique du Nord.