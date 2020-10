Cosider canalisation décroche un contrat de 16,5 mDA avec Sonatrach pour l’expédition de gaz 18’’

Les groupes Sonatrch et Cosider à travers sa filiale canalisation, ont procédé en septembre dernier à la signature de deux importants contrats de travaux qui s inscrivent dans le cadre du développement de champs gaziers et pétrolier dans le Sud, annonce Cosider sur son site.

Deux contrats qui porte sur le développement des champs du sud-ouest (HASSI BA HAMOU et REG MOUADED, HASSI TIDJERANE et HASSI TIDJERANE Ouest, TINERKOUK et TINERKOUK Ouest) à Adrar, à travers les travaux de construction d’une ligne d’expédition de gaz 18’’. Le second contrat concerne la mise en conformité des systèmes de détection, extinction et des réseaux anti-incendie des installations de transport de RTO (zone d’Arzew). La signature de ces deux contrats s’inscrit en droite ligne avec les nouvelle orientations visant à développer et soutenir les entreprises nationales en leur accordant la priorité dans la réalisation des travaux et ce, dans le but également, de réduire le transfert de devises vers l’étranger, précise le communiqué du groupe. A ce titre , Il est à souligner que le montant global des marchés est de près de 16.5 milliards de Dinars