Creek Views livrable au premier trimestre 2021

Azizi Developments, l’un des principaux promoteurs privés des Émirats arabes unis, a annoncé que 35% de la construction de Creek Views était désormais terminée.

Creek Views devrait être achevé d’ici le premier trimestre de 2021, 72% de sa structure et 10,5% de ses blocs étant déjà terminés. Le développement de 19 étages comprend 634 résidences, comprenant 396 studios, 218 unités d’une et 20 chambres, ainsi que 33 341 pieds carrés d’espace commercial de qualité supérieure.

Plus le communiqué , précise que Creek Views Surplombant Dubai Healthcare City, et offre une vue panoramique imprenable sur l’emblématique Dubai Creek et la pittoresque ligne d’horizon du centre-ville de Dubaï.

Situé sur Al Khail Road, à 7 minutes de l’aéroport international de Dubaï, à 8 minutes du centre commercial de Dubaï et à 9 minutes de Business Bay et DIFC, il se positionne comme l’épicentre du futur, fusionnant les vues de l’ancien et du nouveau Dubaï. En somme, » le Creek Views représente la remarquable transition de la ville d’un passé traditionnel et emblématique à un avenir réinventé contemporain construit pour offrir le luxe moderne à son meilleur » précise le communique.