Gaz de schiste : vers de nouveau record de permis de forage dans le bassin permien

Chaque jour, le cabinet Reystade actualise ses données et prévisions relatives à l’énergie, pour ce jour selon son expert en gaz de schiste, on apprend une hausse de permis octroyés pour le forage horizontal.

Les permis de forage horizontal pour de nouveaux puits dans le bassin permien ont atteint un niveau record en mars, avec 904 octrois de permis au total, en raison de la hausse des prix du pétrole et de la demande de production, selon les recherches de Rystad Energy. Les permis hebdomadaires approuvés ont oscillé entre 188 et 227 depuis le 7 mars 2022, une période sans précédent de forte activité qui a poussé la moyenne sur quatre semaines à 210 pour la semaine se terminant le 3 avril, un record pour les approbations de permis horizontaux dans le noyau de schiste américain.

« C’est un signal clair que les opérateurs du bassin passent à la vitesse supérieure dans leurs plans de développement, se positionnant pour une montée en puissance significative du niveau d’activité et une accélération de la vitesse d’expansion de la production au cours des prochains mois une fois que les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement se seront atténués. L’augmentation de l’activité d’autorisation positionne l’industrie pour des ajouts continus de plates-formes au second semestre 2022 et laisse présager une augmentation significative de la capacité d’approvisionnement à partir du début de 2023 », déclare Artem Abramov, responsable de la recherche sur le schiste chez Rystad Energy.