Gaz: l’Algérie prête à discuter avec son partenaire espagnol pour des livraisons supplémentaires

L’Algérie est prête à discuter avec son partenaire espagnol de livraisons gazières supplémentaires et à fixer un programme pour assurer ces livraisons, a affirmé mercredi à Alger le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab qui a reçu aujourd’hui, mercredi 27 octobre 2021, une délégation espagnole importante à la tête de la troisième vice-présidente du gouvernement espagnol et ministre de la transformation de l’environnement et du défi démographique, Mme Thérésa Rey Peera Rodriguez, ceci en présence des présidents des complexe Sonatrach et Sonelgaz.