Gestion et cycle d’eau : Amenhyde présente ses solutions industrielles pour les collectivités et les btph

Le groupe Amenhyd groupe a marque sa forte présence sur le salon SiEE-Pollutec avec deux grands stands l ‘un dédié au métiers de l’environment et technologie de l’eau et la filiale Alcahyd precast , une société spécialisé dans la conception, la production et l’assemblage d’éléments de construction préfabriqué en béton armé pour le secteur du bâtiment, travaux publics, hydraulique et industriel.

Amenhyd après 25 ans d’expérience et plusieurs projets réalisés se targue d’une maîtrise d’au moins quatre métiers dont le crédo est « une nouvelle génération de bâtisseurs ». parmi ces quatre métier reparti sur 6 filiales, l’environment, les technologie de l’eau la construction et la deconstruction sélective d’élément bâtis, déstinué au recyclage ou à réutilisation des matériaux.

Avec la filiale « water technolgie » , Amenhyd met en avant sa bonne financière pour se positionner de nouveau sur les futurs projets . il affiche sa bonne santé en déclarant sur tous ces documents de communication, son histoire, ses réalisations, ses métiers , ses solutions de traitement, de transport, du tri de la valorisation des déchets, la fabrication d’équipements de process et d’équipements mécanique au service du secteur de l’eau. Amenhyd en chiffre c’est 11 milliards de dinars pour 2600 employés. Se sont aussi 66 000m3/j en eau potable traité par la filiale water technologie et 1 000 000eq. hab d’eau usées traitées , 2 000 000 eq. habitant de transfert d’eau pur. pour l’épuration d’eau , l propose des solution du lagunage naturel aux boues activées et autre traitement des eaux douces par technologie membranaire adapté au problèmes des sulfates , des virus et germes pathogène et eaux suamâtres par procédé d’osmose inverse , le dessalement d’eau.

Amenhyd environement est une branche restaure des écosytème naturels dégradés et propose des solutions aux industriel comme les Cet de classe 1 pour les déchets spéciaux dangereux, le tri mecanique ou par courants de Faucault , et optique