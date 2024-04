Haulotte dévoile la nouvelle génération de son emblématique HA20 RTJ

Haulotte, leader européen des matériels d’élévation, est fier d’annoncer la sortie de la nouvelle génération de son emblématique HA20 RTJ .Cette nouvelle version de la machine a été entièrement repensée pour répondre aux exigences actuelles sur chantier. Son nouveau design et sa conception intelligente répondent à tous les défis des opérations en hauteur jusqu’à 20 mètres.

selon le communique de son constructeur, grâce à son bras articulé et son déport de 11,9 m, elle surplombe les obstacles et atteint ainsi les zones de travail les plus difficiles d’accès. Elle assure une sécurité et une productivité maximale grâce à ses nombreux équipements et sa capacité de charge et de dévers augmentées grâce à l’option Haulotte Dual Reach.

Sur chantier, de nombreuses situations nécessitent d’embarquer un poids important dans le panier tout en travaillant sur des sols en dévers. Pour faire face à ces problématiques et booster la productivité Haulotte innove avec l’option Dual Reach, désormais disponible sur la nouvelle HA20 RTJ

Le Dual Reach permet à la fois d’augmenter la charge embarquée dans le panier, passant de 250 kg à 350 kg, et de travailler sur un sol en dévers jusqu’à 6°. Une fois le Dual Reach activé sur le pupitre de commande, la machine continue de s’élever et de travailler sans encombre, permettant ainsi de limiter les allers-retours entre le sol et la zone de travail. Haulotte Dual Reach permet ainsi une sécurité et une productivité accrues sur les terrains complexes et en pente. Lorsque le Dual Reach est activé, l’enveloppe de travail de la machine est automatiquement adaptée pour garantir une parfaite stabilité.