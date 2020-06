IFPG et Autodesk organisent une série de Webinaires sur le BIM Opérationnel animée par des professionnels de l’architecture numérique

l’institut IPFIG de l’Innovations Technologiques, en partenariat avec Autodesk, fournisseur de solution Bim annonce une série de 4 Webinaires autour du BIM opérationnel, suivant le calendrier durant les 18 juin 2020, 2 juillet 2020, 16 juillet 2020 et 30 juillet 2020.

Depuis la crise sanitaire et du confinement comme mesure de lutte contre le Sars2 Covid -19 , de nouveaux moyens de communication en ligne commencent à se démocratiser sur le marché de la communication à commencer déjà par télétravail. La distanciation , la rupture des déplacements intercontinentaux par l’arrêt des transports, en plus de l’oblicgation de confinement a permis l’émergence d’un autre mode de travail qui constitue l’occasion de recours aux webinaires , via des applications en ligne, en guise d’outil qui permet de perpétuer le travail , de digitaliser et surtout d’assurer la formation à distance .

Pour continuer de construire une communauté BIM et de favoriser l’échange sur les technologies BIM et les solutions Autodesk, IFPG lance une serie de webniae au tour des thèmes comme La synthèse Architecturale entre Autocad et Revit prévu pour 18 juin 2020 et sera animé par l’intervenante Fadila AZOUAOU,Architecte-Directrice de projets chez MULTISYS. Le second thème portant l’intitulé » La modélisation BIM avec REVIT Gestion de l’information Propriétés, Attributs et Paramètres » sera en live le 02 juillet 2020 , animé par l’intervenante Dahbia MEDDAHI, Bim Manger. S’en suivra l’autre visioconférence le 16 juillet, qui sera animé par kamel Kadri,Expert Documentation 3D, et portera sur la « Collaboration BIM avec la solution BIM 360 d’Autodesk Plateforme Collaborative ». En clôture le 30 juillet, il sera question d’une communication autour des « Extensions de Revit les API Exemple : AUTODESK BIM INTEROPERABILITY TOOLS

Pour s’inscrire cliquez sur lien Inscription ou allez sur le site http://www.ipfig.net/bim-operationnel/